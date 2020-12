È uscito il Bando Servizio Civile Universale (SCU), le ACLI della provincia di Alessandria cercano 8 giovani dai 18 ai 28 anni compiuti. Le sedi ACLI provinciali interessate sono le seguenti: Alessandria: n. 2 volontari progetto “La partecipazione non ha colore”; Alessandria: n. 2 volontari progetto “Dentro la rete”; Casale Monferrato: n. 2 volontari progetto “La famiglia è tutto”; Tortona:n. 2 volontari progetto “La famiglia è tutto”.

Il Bando scadrà l’8 febbraio 2021 alle ore 14,00. La candidatura si potrà presentare solo online attraverso la piattaforma Domande On Line a cui si potrà accedere con il proprio SPID. Per informazioni scrivere a serviziocivile.aclialessandria@gmail.com oppure telefonare al numero unico provinciale 0131.25.10.91 chiedendo di Anna. L’anno di Servizio Civile è un anno di formazione inserito in un ambiente lavorativo quindi ragazze e ragazzi non perdete tempo e presentate la vostra candidatura, le ACLI della provincia di Alessandria vi aspettano!

Servizio Comunicazione Patronato ACLI Alessandria – Anna Serafini