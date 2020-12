Ricerca per:

Ai ringraziamenti del dottor Sasso si aggiungono quelli del commissario ASL AL Valter Galante che ha sottolineato come la donazione sia anche un importante segnale di riconoscimento dell’attività delle Unità Speciali che stanno affrontando in modo sempre più efficace la cura e il contenimento della pandemia.

A seguito dell’emergenza Covid, è aumentata la consapevolezza di quanto essenziale sia la medicina territoriale la quale, potenziata anche dal punto di vista tecnologico, ha l’opportunità di curare i pazienti ai propri domicili come nelle Rsa, limitando per quanto è possibile l’accesso agli ospedali.

Gli strumenti saranno utilizzati per il monitoraggio del decorso clinico dei pazienti Covid positivi presi in carico dai medici USCA, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale il cui protocollo di attività è stato ideato durante la prima ondata proprio nel Distretto di Acqui Terme e Ovada, sotto il coordinamento del dottor Sasso.

Donati 100 saturimetri per le USCA di Acqui Terme