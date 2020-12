La protesta è arrivata da alcuni lettori: in diversi palazzi di Tortona, specie al quartiere Oasi, (ma non solo) non si vedono più i canali del digitate terrestre.

Secondo le dichiarazioni dei lettori che ci hanno contattato, la “colpa” potrebbe essere attribuita al segnale – molto forte – di alcune antenne che si trovano nei pressi delle abitazioni e soprattutto nella parte nord della città. A riferirlo sarebbero stato alcuni professionisti.

Le persone che ci hanno contatto hanno asserito che gli antennisti locali sono oberati di lavoro, anche a a causa di queste disfunzioni e il loro intervento non può avvenire prima di diversi giorni.

Abbiamo provato a verificare la situazione presso alcuni professionisti del settore che ci hanno confermato che sì, effettivamente, in molte zone di Tortona, la ricezione del segnale televisivo non solo non è ottimale ma in molti casi è molto difficile e sono diverse le abitazioni in cui il segnale non arriva o non arriva correttamente.

Un problema, quest’ultimo che non dovrebbe essere collegato a quanto si è verificato in passato, quando i problemi riguardavano quasi esclusivamente la ricezione dei canali Rai; tuttavia i professionisti che abbiamo interpellato non si sono sbilanciati sulle cause.

Noi, comunque, abbiamo deciso di evidenziare il problema visto che, a quanto pare, riguarderebbe davvero parecchie famiglie.