Questa mattina si è verificato un guasto alla linea elettrica alla frazione Vho e aree limitrofe. “L’interruzione della corrente elettrica – hanno detto in municipio – è stata dovuta a un guasto della linea linea in tre punti, causato dal cedimento di alcuni alberi. L’unità di crisi Enel è stata impegnata nell’intervento di ripristino e ha provveduto a ridare l’energia elettrica prima di mezzogiorno nei centri abitati di Vho e Sarezzano. Solo più tardi sono stati risolti i problemi in strada Cascinetta, strada Fontana di Vho e strada Viola Rosè Faceto.”