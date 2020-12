Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Le sale sono chiuse al pubblico. Gli utenti sono pregati, una volta concordato l’appuntamento, di suonare il campanello della Biblioteca ed il personale provvederà a consegnare i testi richiesti, nell’osservanza delle norme anti Covid in vigore.