Meno 33,5% dei positivi al virus. Questo dicono i dati per quanto concerne i residenti nel Comune di Tortona che sono passati dai 134 di mercoledì due dicembre agli attuali 89.

I dati del contagio oggi, giovedì 10 dicembre, a Tortona, sono i seguenti: 89 (-5) persone residenti in città risultano positive, 91 (-10) sono in quarantena e 167 (-1) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: sono 98 (-1) i pazienti ricoverati, di cui 6 ( = ) in terapia intensiva e 2 (+1) in semintensiva.

Una diminuzione costante che fa tirare un sospiro di sollievo soprattutto in previsione dell’arrivo nel 2021 del vaccino che, si spera, potrà farci tornare a vivere una vita normale.