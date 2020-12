Diminuisce, e anche di tanto per fortuna, il numero dei positivi al Covid a Tortona che negli ultimi due giorni sono diminuite di 20 unità passando da 121 persone positive al Coronavirus di Giovedì alle 113 di ieri e alle 1010 di oggi.

I dati del contagio di oggi, sabato 5 dicembre, a Tortona, infatti, sono i seguenti: 101 (-12) persone residenti in città risultano positive, 107 (-3) sono in quarantena e 169 (+2) in isolamento fiduciario.

Sono invece 109 (+5) i pazienti ricoverati nell’ospedale di Tortona, di cui 6 ( = ) in terapia intensiva e 2 ( = ) in semintensiva.

Se il trend continua così è facile prevedere una bella discesa per Natale che consentirebbe a tutti i tortonesi di andare in giro per la città a fare shopping per le feste o anche solo per camminare. Naturalmente sempre con le dovute precauzioni, che sono indispensabili se vogliamo mantenere una parvenza di normalità, cioé mascherona, distanziamento sociale, e pulizia frequente della mani.

Tre semplici azioni che se fossero state adottate da tutti, probabilmente non avremo avuto questa seconda ondata di contagi.