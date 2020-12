Il Consiglio Comunale svoltosi lunedì 30 novembre si è aperto con la costituzione del nuovo gruppo consiliare “Solo Novi”, composto dai Consiglieri Marco Bertoli (capogruppo), Francesco Bonvini e Cristina Sabbadin. Contestualmente Luisa Baruffa ha assunto il ruolo di capogruppo del gruppo consiliare “Lega Salvini Novi Ligure”.

La seduta è proseguita con l’approvazione del Bilancio Consolidato 2019, che fotografa la situazione complessiva del “gruppo comune” dal punto di vista finanziario, economico e patrimoniale. Il documento ha ottenuto 8 voti favorevoli (i Consiglieri di maggioranza) 5 contrari (i gruppi Pd e Movimento 5 Stelle) e 3 astensioni (il gruppo Solo Novi).

La parte centrale della riunione è stata dedicata alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dopo le dettagliate relazioni presentate dei singoli Assessori per illustrare i provvedimenti adottati nei vari settori di competenza, il punto è stato approvato a maggioranza (sempre 8 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astensioni).

Con 15 voti favorevoli e uno contrario (la Consigliera Lucia Zippo) è stato poi approvato il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo a lavori eseguiti dal gruppo Acos SPA in via Gagliuffi. In questo caso – ha spiegato l’Assessore al Bilancio Maurizio Delfino – si tratta di un debito fuori bilancio solo formale in quanto correttamente finanziato nell’anno di competenza, ma che presentava delle discrepanze, poi risolte, relative all’applicazione dell’Iva.

Infine è stata approvata (8 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni) la settima variazione al bilancio di previsione che contiene una serie di interventi di spesa, nonché l’assestamento e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tra le voci più significative rientrano i trasferimenti dei contributi regionali a privati e imprese per i danni dell’alluvione 2019 (in totale 1.325.000 euro), lavori per la sistemazione idrogeologica (75.000 euro), la progettazione per opere compensative del terzo valico (169.000 euro), i maggiori oneri per la raccolta e il trattamento dei rifiuti (682.000 euro), il fondo a sostegno del Cit (quasi 480.000 euro), quello per le morosità incolpevoli Atc (circa 210.000 euro) e altre spese minori. Da sottolineare anche lo stanziamento di 110.000 euro per il Bonus Novi, che si sommano ai 55.000 già previsti portando a 165.000 euro le risorse destinate al contributo comunale a favore delle piccole e medie imprese (commercio, servizi, artigianato) colpite dall’emergenza covid.

I rimanenti punti all’ordine del giorno saranno trattati nella prossima seduta, già convocata per lunedì 7 dicembre.