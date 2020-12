Riprendendo e potenziando l’esperienza maturata nella prima fase della pandemia da CoViD-19, Confagricoltura Alessandria insieme alle altre Unioni provinciali del Piemonte sta raccogliendo i nominativi dei soci titolari di agriturismo con ristorazione e delle aziende agricole che svolgono vendita diretta disponibili a effettuare consegne a domicilio.

L’iniziativa rappresenta un’ulteriore opportunità a sostegno del settore agroalimentare.

“L’agricoltura a domicilio” è il nome della campagna specifica di Confagricoltura Alessandria che promuove, attraverso i siti internet associativi, i social Instagram e Twitter ed il passaparola, le aziende agricole e agrituristiche associate che consegnano prodotti a casa del consumatore.

Con questa attività di raccolta dati e la loro divulgazione, Confagricoltura Alessandria sta supportando le iniziative delle aziende associate, come chiarisce il direttore provinciale Cristina Bagnasco: “In questo momento contingente di profonda crisi del settore è fondamentale ideare nuove modalità di offerta dei propri servizi e prodotti, veicolando capillarmente l’informazione a tutti i soggetti interessati all’acquisto o alla fruizione. Proprio in quest’ottica abbiamo pensato di creare un database in cui raccogliere i riferimenti di tutte le aziende agricole associate disponibili a consegnare al domicilio dei clienti le loro produzioni con il fine di amplificare la promozione delle loro iniziative e, in definitiva, aiutare le persone ad organizzare la propria spesa alimentare quanto più possibile con produzioni locali. Tutto ciò in accordo alla linea ampiamente condivisa che cerca di favorire la sopravvivenza e lo sviluppo delle attività produttive e commerciali del territorio con tutte le ricadute positive sull’intero tessuto sociale”.

Per garantire la migliore elasticità ed efficienza dell’iniziativa, l’elenco completo degli aderenti è rinnovato settimanalmente dal nostro Ufficio Stampa provinciale ed è disponibile in home page sul sito di Agriturist Alessandria e sul sito di Confagricoltura Alessandria all’indirizzo: http://www.confagricolturalessandria.it/comunicazione/aziende-che-consegnano-prodotti-Confagricoltura-Alessandria.asp.

Cassa di risonanza dei nostri produttori è anche la Regione Piemonte, che attraverso un’azione di comunicazione già proposta in primavera (tramite il canale social regionale facebook @PsrRegionePiemonte ed il sito al link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/coronavirus-servizi-consegne-domicilio-prodotti-agroalimentari) riporta gli elenchi delle aziende agricole e degli agriturismi che propongono i propri piatti e i propri prodotti a domicilio.

“L’agricoltura non si ferma, nonostante il momento estremamente difficile: gli imprenditori agricoli garantiscono come sempre l’approvvigionamento alimentare, assicurando la costante qualità e salubrità dei prodotti. Questo soprattutto nel nostro Paese in ragione sia dell’ineguagliabile tradizione alimentare sia del rigore e della completezza dei controlli. L’appello di Confagricoltura ai consumatori è quindi di preferire il cibo italiano, apprezzando l’estrema varietà dell’offerta” sostiene il presidente provinciale Luca Brondelli.

Ancora nell’intento di promuovere l’attività dei propri associati Agriturist Alessandria invita quanti, in questo periodo, stanno pensando ai regali di Natale a far dono ai propri cari di un po’ della campagna locale con i suoi paesaggi, la sua agricoltura e la sua pace. Attraverso lo slogan ‘Un buon 2021: pasti, sonni e attività in agriturismo’ vengono fatte conoscere diverse opportunità di incontro con la realtà agrituristica alessandrina. In una formula, ad esempio, è protagonista l’agriturismo con ristorazione: c’è chi svolge servizio d’asporto e chi propone pacchetti di pranzi o brunch dai diversi menù, anche personalizzabili, ovviamente utilizzabili quando la situazione pandemica sarà allentata e gli spostamenti in provincia consentiti. Siamo del resto tutti fiduciosi che questo momento negativo finirà presto e che i miglioramenti inizieranno ancor prima, e allora ecco, in una seconda opzione, l’invito a venire negli agriturismi con pernottamento utilizzando il “Voucher vacanze Piemonte” della Regione Piemonte.

Come ricorda Franco Priarone, presidente di Agriturist Alessandria: “Oltre al voucher pernottamento esiste anche il voucher servizi specialmente applicabile nell’ambito vitivinicolo con interessanti degustazioni e presso le fattorie didattiche per giornate in famiglia a pieno contatto con la natura e in tutta sicurezza”.

I voucher sono disponibili per tutti i visitatori, compresi i residenti in Piemonte, senza limitazioni di reddito, e possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2021. La scadenza dell’acquisto del voucher è il 31 dicembre 2020, salvo proroghe. Sui siti dei Consorzi Terre di Fausto Coppi e Consorzio Sistema Monferrato è possibile consultare l’elenco delle aziende che hanno aderito al Voucher vacanze Piemonte.