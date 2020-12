Vorremmo esprime a nome della Lega la soddisfazione per questo ulteriore passo in avanti fatto lunedì sera in Consiglio Comunale, riguardo l’adozione del progetto preliminare di variante generale al piano regolatore. È doverose ringraziare chi in questi anni ha lavorato al progetto, tra le mille difficoltà tecniche e cambi di direzione politiche. Un grazie va rivolto ai tecnici dell’ufficio urbanistica del Comune di Tortona, i quali hanno sempre dimostrato grande passione e competenza.

Un ringraziamento al Sindaco e al Vice Sindaco per aver posto e mantenuto al centro del nostro percorso politico-amministrativo la revisione del piano regolatore, attuando nella pratica un cambiamento nel modello organizzativo all’interno del Comune, andando a creare un ufficio apposito per il PRGC, con a capo il Segretario Generale.

Questa riorganizzazione ha permesso di procedere più celermente alla variante generale ed allo stesso tempo liberando il dirigente dei lavori pubblici, permettendogli di concentrarsi sul suo lavoro principale, appunto quello sui lavori pubblici.

Ci teniamo a ringraziare anche il Presidente delle Commissione Urbanistica, Pierpaolo Cortesi che è sempre stato attento alla tematica dandogli la giusta priorità. Un grazie a tutte queste persone per il loro contributo.

Vogliamo riportare alcune linee di indirizzo tra le tante della variante, volta a:

promuovere uno sviluppo sostenibile attento all’ambiente, al sociale ed all’occupazione, con particolare attenzione allo sviluppo dell’attività Logistica, la quale rappresenta una delle principali attività lavorative del Tortonese;

aggiornare le perimetrazioni delle aree edificabili aventi destinazione industriale e residenziale secondo principi prevalentemente volti al contenimento del consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile.

Di notevole importanza sono le aree che saranno riconvertite in agricolo, che raggiungeranno complessivamente una superficie pari a 1.945.817 m2, ponendo l’attenzione al Parco dello Scrivia, al dissesto idrogeologico e alle aree naturali.

Un altro aspetto fondamentale inserito nella variante che dobbiamo citare riguarda l’ampliamento del Cimitero Urbano con annesso parcheggio, come sappiamo il nostro cimitero è ormai saturo e con questa variante si crea la possibilità di progettare una nuova soluzione.

Questo piano getta anche le basi per lo studio di una nuova viabilità (completamento tangenziale, casello autostradale) che se realizzati, nel corso degli anni, potrà alleggerire il traffico cittadino, tramite le vie extra-urbane.

Ci auguriamo che, dopo il nostro voto in Consiglio Comunale, prosegua senza intoppi il progetto fino all’approvazione finale. Così potremo finalmente dire al mondo imprenditoriale e commerciale che Tortona è viva e pronta “chiavi in mano”, senza più perdite di tempo in varianti parziali, ad offrire nuovi spazi di sviluppo e di conseguenza creazione di posti di lavoro.

Il cammino è ancora lungo ma la direzione è quella giusta verso un obiettivo fondamentale!

Andrea Golinelli e Matteo Fantone

Consiglieri Comunali Lega – Salvini Premier in Commissione Consiliare Urbanistica