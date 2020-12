Si è svolta il 9 dicembre scorso la seduta finale della gara per l’appalto dei lavori per il progetto di “costruzione rete piste ciclabili: percorso ciclabile sicuro Tortona-Viguzzolo” a cui hanno partecipato 89 ditte provenienti da ogni parte d’italia. Durante le sedute di gara è stata verificata la documentazione presentata e le offerte economiche, mentre nei prossimi giorni verranno completate le procedure amministrative.

Aggiudicataria è risultata la ditta Kratos con sede a Tito Scalo (Pz) con un ribasso del 19,33%.

Il progetto della pista ciclabile Tortona-Viguzzolo ammontava complessivamente a 1 milione di euro di cui 830 mila per lavori a base d’asta. La Regione Piemonte compartecipa al finanziamento con contributo in conto capitale di circa 500 mila euro. La parte rimanente è assicurata principalmente dall’Istituto per il Credito Sportivo.

I lavori saranno consegnati entro il 31 dicembre prossimo, come espressamente previsto dalla Regione all’atto di concessione del contributo e l’effettivo inizio è previsto nel mese di gennaio del nuovo anno.

La pista pedonale-ciclabile avrà seguente percorso: stazione ferroviaria in piazza Fiume, corso Repubblica, via Baxilio, viale Einaudi, viale De Gasperi, via Orti, via Emilia, via Sacro Cuore, via Brighenti, via Silla, corso Pilotti, strada provinciale 121 e strada provinciale 99, dove è presvita una passerella sul torrente Grue. Da lì, il tracciato prosegue sul territorio comunale di Viguzzolo da via Vecchia Fornace fino a via Tortona.

“Procede nei tempi concordati l’iter per portare a termine questa importante opera – ha dichiarato Mario Galvani, assessore ai Lavori Pubblici – che rappresenta anche un buon esempio di collaborazione fra diverse istituzioni, in questo caso i Comuni di Tortona e Viguzzolo con Provincia di Alessandria e Regione Piemonte, per concretizzare una iniziativa promossa dai residenti tramite il Comitato Smartland. E’ sempre un fatto positivo quando le amministrazioni pubbliche sono in grado di recepire ed attuare istanze e proposte che provengono direttamente dai cittadini”.

Ufficio stampa Comune di Tortona