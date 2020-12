Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Proseguono quindi le dimostrazioni di sensibilità e attenzione della comunità agli ospedali, ai pazienti e tutti gli operatori per cui l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ringrazia con tanto affetto.

Un gustosissimo pensiero è andato poi anche ai tanti professionisti impegnati in prima linea anche in questa seconda ondata pandemica a cui il Comune di Vinchio e Vaglio Serra ha donato pandori e panettoni, bottiglie di vino e alcune scatole di cioccolatini.

Sono numerosi infatti i panettoncini che la Pasticceria Vitolo ha consegnato al Direttore Medico di Presidio Alessandro Canepari per augurare ai piccoli pazienti una pronta guarigione e un Buon Natale.

Dolci regali di Natale per i bimbi ricoverati all’Ospedale Infantile e per gli operatori dei reparti maggiormente impegnati nell’emergenza Covid grazie alle donazioni di panettoni e pandori.