Dopo l’Asca e lo Spazio Giovani, arriva entro la fine dell’anno anche il Centro Provinciale Istruzioni per Adulti nell’ex sede del Tribunale di Acqui Terme. Il Comune di Acqui Terme ha stipulato un accordo con l’Ente, a cui intende concedere gratuitamente una porzione dell’immobile.



Il CPIA costituisce una tipologia di istituzione scolastica autonoma nella quale vengono realizzati percorsi di primo livello, allo scopo di conseguire i titoli di studio conclusivi del primo ciclo di istruzione e ottenere la certificazione delle competenze base legate all’obbligo di istruzione, e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.



Tale intervento è stato reso possibile da quando l’immobile è tornato definitivamente nelle mani del Comune di Acqui Terme, il quale ha predisposto un piano per trasformare la struttura in un polo di servizi pubblici e sociali. In questa sede trovano spazio gli uffici dei Giudici di Pace, e i servizi giudiziari saranno implementati nel tempo con l’istituzione di uno Sportello di Prossimità per il quale il Comune di Acqui Terme ha richiesto un contributo regionale. Nei primi giorni di luglio, l’ASCA (Associazione Socio Assistenziale dei Comuni dell’acquese) e lo Spazio Giovani si sono spostati nei locali del primo piano dell’edificio.



«Prende forma il progetto di realizzare una Cittadella dei Servizi – sottolinea il vicesindaco Paolo Mighetti –. Dopo gli interventi di manutenzione e sistemazione nel corso di quest’anno, abbiamo immediatamente collocato lo Spazio Giovani e l’ASCA nell’ex sede del Tribunale. Con l’arrivo entro la fine dell’anno del CPIA si ampliano i servizi offerti dalla struttura. Attualmente stiamo lavorando per portare all’interno anche il Centro per l’Impiego, migliorando e ampliando l’offerta. La trasformazione del vecchio tribunale in una Cittadella dei Servizi alla persona è un fatto di grande rilevanza. Per il Comune di Acqui Terme rappresenta un investimento importante sia dal punto di vista logistico ma anche politico e culturale».



«Si tratta di un forte investimento – conclude il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini – grazie al quale i cittadini potranno avere un punto di riferimento nel settore sociale e socio assistenziale. L’idea è quella di riunire, migliorare e ampliare i servizi in un unico spazio. Non solo creare un luogo fisico, ma soprattutto realizzare un progetto civico capace di soddisfare esigenze e bisogni emergenti, per riportare al centro la cura della persona».