– miglioramento complessivo del territorio, con positive ricadute anche sulla attrattività delle limitrofe aree, nonché un concreto ed immediato segnale di ripresa della attività produttive, in un momento caratterizzato da una rilevante crisi economica.

– realizzare delle nuove aree a parcheggi, a verde pubblico e piste ciclabili in una ottica però volta ad accelerare la realizzazione di una più importante opera di recupero e valorizzazione di alcune aree ferroviarie dismesse, mantenendo la loro vocazione “alla mobilità” e salvaguardando, sia pure in modo simbolico, la riconoscibilità della loro originale destinazione ferroviaria;

L’Accordo prevede la riconversione ad uso commerciale, produttivo e urbano di parte degli impianti ferroviari nel Comune di Ventimiglia, in particolare delle aree del Parco Roja, delle stazioni ferroviarie di Ventimiglia, Bevera e del Campasso di Nervia.

Sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Comune di Ventimiglia, Ferrovie dello Stato Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani per il recupero e la valorizzazione urbanistica di alcune aree ferroviarie oggetto dell’Accordo di Programma del 2014 che saranno destinate a parcheggi, aree verdi e piste ciclabili.

Accordo tra le Ferrovie e il Comune di Ventimiglia per valorizzare alcune aree