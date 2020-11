Prima di scrivere l’articolo che state leggendo abbiamo contattato il Comune di Tortona per vedere se, nella comunicazione giornaliera sul numero dei contagi che l’Ufficio stampa invia a tutti i giornalisti, non ci fossero stati, per caso, errori di battitura o di raccolta dei dati, ma effettivamente è davvero così: nelle ultime 24 ore il numero delle persone positive al Covid residenti a Tortona, non solo non è salito ma è addirittura sceso di ben 22 unità passando dai 184 di ieri agli attuali 162, con una diminuzione in percentuale del 11,95%.

I dati del contagio oggi, venerdì 20 novembre, a Tortona, raccolti dopo le 18, infatti, sono i seguenti: 162 persone residenti in città risultano positive, 92 sono in quarantena e 183 in isolamento fiduciario. Sono invece 114 i pazienti ricoverati nell’ospedale di Tortona, di cui 8 in terapia intensiva e 3 in semintensiva.

Naturalmente è inutile cantare vittoria perché la situazione è volubile e già domani potrebbe ribaltarsi, ma è sicuramente un segnale positivo.

Abbiamo cercato di indagare sul motivo per cui c’è stato questo scostamento: la piattaforma regionale, infatti registra solo il totale delle persone attualmente positive residenti nel Comune aggiungendo i nuovi positivi ma togliendo i deceduti ed i guariti e proprio quest’ultima voce potrebbe avere influito.

Secondo le nuove disposizioni, che ci sono state anche confermate dal Comune di Tortona, infatti, una persona asintomatica è considerata comunque “guarita” dopo 21 giorni da quando gli è stato diagnosticato il Covid, anche se il tampone continua ad essere positivo.

Secondo gli esperti, infatti, a quel punto non potrebbe più contagiare nessuno.

E’ probabile, quindi che ci siano state diverse persone asintomatiche che in base a questa norma sono state considerate “guarite”. Naturalmente è solo un’ipotesi per cercare di spiegare il motivo per cui si è verificato questo improvviso calo di soggetti positivi, perché solo se ci sono più decessi o guariti di nuovi infetti, il numero può scendere.

Era esattamente una settimana , cioè da venerdì scorso, 13 novembre, che a Tortona non si registrava un dato così basso di contagiati. Ieri erano 184, mercoledì 182, martedì 173, Lunedì 179, Domenica 182, sabato 177 e venerdì scorso 162 come oggi.

Tortona è all’ultimo posto in provincia come numero di contagiati fra le sette città centro-zona, continuiamo così!