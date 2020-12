Malgrado il Covid che blocca praticamente tutte le iniziative, Tortona sta già pensando al futuro, quando la pandemia sarà finita e proprio in questa prospettiva, qualcosa si sta muovendo in ambito culturale ed è qualcosa di importante.

Lo annunciano due consiglieri della Lega: Anna Sgheiz, presidente della Commissione cultura (foto in alto) e Andrea Golinelli (foto a fine articolo), in un comunicato che riportiamo integralmente di seguito.

La Giunta Comunale con delibera n. 155 del 17/11/2020 ha istituito e fissato i criteri organizzativi per il “tavolo della cultura”.

Per noi della Lega questo tema è molto importante perché va nella direzione, voluta ed auspica, che il Comune di Tortona si faccia promotore di una cabina di regia nel mondo della cultura.

La famosa “cabina di regia” scritta nelle linee di mandato e più volte menzionata nei Consigli Comunali, mira al coordinamento delle attività di carattere culturale per il territorio Tortonese.

Il tavolo della cultura rappresenta uno strumento utile per avvicinare i cittadini e le associazioni alle istituzioni, in particolar modo al nostro Comune. Infatti, è nostra intenzione attivare una stretta collaborazione tra il tavolo della cultura e la Commissione Consiliare Cultura, come avviene per l’Osservatorio ambientale che spesso si confronta con la Commissione Consiliare Ambiente.

Con questo nuovo strumento si vuole cercare di “fare sistema”, unendo le forze di tutti gli stakeholder della cultura (che sono tanti) si potranno creare progetti culturali e turistici vincenti e duraturi.

Alcuni compiti affidati al tavolo della cultura sono:

sintetizzare e riassumere le esigenze del territorio in ambito culturale;

creare sinergie utili allo sviluppo delle politiche culturali sul territorio;

costituire uno spazio di discussione e sintesi delle differenti visioni della cultura da parte degli attori presenti sul territorio;

monitorare l’offerta culturale sul territorio, agevolando il coordinamento delle iniziative.

Vogliamo ringraziare la Giunta ed in particolar modo il Vice Sindaco Fabio Morreale per aver lavorato alla costituzione di questo tavolo, dimostrando che nonostante la grave pandemia e la crisi economica che stiamo vivendo l’Amministrazione Comunale continua a progettare e lavorare in tutti gli ambiti.

Anna Sgheiz Presidente Commissione Cultura

Andrea Golinelli Consigliere Comunale