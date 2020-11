Il Comune di Alessandria informa che sulla base del “Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog” il Comune di Alessandria si trova posizionato al livello 1 (allerta di 1° livello ARANCIO) da domani martedì 1 a giovedì 3 dicembre 2020 compreso, prossimo giorno di controllo da parte di ARPA Piemonte.

Il primo livello (ARANCIO) è relativo al superamento per 4 giorni consecutivi del valore di 50 μg/m 3 di PM10.

Si segnalano, pertanto, le seguenti limitazioni temporanee che saranno in vigore in Città nei prossimi giorni:

divieto di sosta con il motore acceso divieto assoluto di combustioni all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.) introduzione del limite di 19°c (con tolleranza di 2°c) per le medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali divieto di spandimento di liquami zootecnici

Per effetto del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 130 del 19 novembre 2020, n. 130 (“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione delle misure emergenziali di restrizione della circolazione”), le ulteriori misure previste dal Protocollo Antismog, per quanto riguarda il livello arancione e rosso di allerta, sono attualmente sospese e, pertanto, non sono previste limitazioni alla circolazione dei veicoli in città.

Le informazioni di dettaglio sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Alessandria alla pagina del Protocollo Misure Antismog : https://www.comune.alessandria.it/protocollo-misure-antismog