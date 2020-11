Natura, sport, aria pura e spazi aperti rappresenta la nuova tendenza di viaggio dell’inverno che è ormai alle porte. Dopo tanti mesi passati in casa, spesso lontano da spazi verdi e nutriti solo di relazioni virtuali, c’è una voglia condivisa di immergersi in un viaggio avventuroso in montagna immersi nella natura, senza però trascurare la sicurezza che in questo particolare periodo risulta essere fondamentale a causa della pandemia.

Una buona idea per viaggiare in sicurezza è quella di optare per dei viaggi di gruppo in montagna per essere sicuri di come quelli organizzati da Tramundi, tour operator online che organizza viaggi di gruppo e tour nei minimi dettagli e in totale sicurezza. Che abbiate voglia di esperienze rilassanti o di viaggi più avventurosi, tra le tante proposte di Tramundi troverete di certo ciò che fa per voi, anche perché c’è la possibilità di scegliere la propria vacanza dei sogni in base all’intensità e alla quantità e tipologia di attività proposte.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, grazie anche all’attenzione dei consorzi turistici e strutture ricettive che hanno predisposto tutti gli accorgimenti necessari per garantire vacanze piacevoli e sicure. Quindi non vi resterà che scegliere dove trascorrere le vostre vacanze in montagna da godervi in tutta sicurezza.

Tra le mete proposte da Tramundi ci sono perle come Chamonix, ai piedi del Monte Bianco: qua sarà possibile passare dalle discese in sci o snowboard ad esperienze incredibili come quella chiamata “un passo nel vuoto”, che permette di entrare in una scatola di vetro sospesa a mille metri. Altrettanto avventurose le prospettive a Courmayeur, dove ci si potrà lanciare in una corsa in slitta trainata da husky, mentre sulle vette di Bormio si potrà affrontare un’arrampicata sul ghiaccio.

Per chi preferisce attività più rilassanti non mancheranno ciaspolate al tramonto, aperitivi golosi e relax alle terme. Chi invece rispetto alle sciate preferisce godere della magia della montagna girando per mercatini di Natale potrà andare nella splendida Merano, vero e proprio gioiello in provincia di Bolzano, dove passeggiare tra bancarelle di artigianato sorseggiando vin brulé. Un’altra location imperdibile per le vacanze invernali è sicuramente la Slovenia: che ne dite di una discesa sulle piste di Kranjska Gora? Sarà possibile visitare anche lo spettacolare Lago di Bled con il suo Castello, la fortezza più antica della Slovenia di epoca medievale che sovrasta il lago. Dal punto panoramico situato a 130 metri di altezza si potrà godere di uno scenario invernale meraviglioso e scattare foto bellissime.

Insomma, le possibili esperienze in montagna sono davvero tante e diverse, non vi resta che scegliere quale provare.