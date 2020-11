La situazione inizia ad essere preoccupante, anche se, soltanto nel corso della mattinata di giovedì avremo la dimensione del fenomeno in rapporto alle altre città della provincia.

Già stasera però, a Tortona si registra un’impennata di nuove persone affette da Coronavirsus: ben 17.

I dati del contagio oggi, mercoledì 4 novembre, a Tortona, sono i seguenti: 107 persone residenti in città risultano positive, 54 sono in quarantena e 135 in isolamento fiduciario.

Negli ultimi due giorni il numero dei postivi è aumentato di ben il 30% passando da 85 di lunedì a 107 di mercoledì.

Da venerdì il Piemonte diventa “Zona Rossa” è vero, ma questo non significa che la gente non potrà più uscire perché lavanderie, tabaccai, parrucchieri e altri, oltre ai negozi di generi alimentari continueranno ad essere aperti per cui i tortonesi continueranno a circolare, per cui invitiamo tutti alla massima prudenza e al rispetto delle norme.