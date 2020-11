Ci siamo forse gongolati un po’ troppo sui dati che fino a ieri (e potete vedere nella tabella a fine articolo) indicavano Tortona come all’ultimo posto per numero di infetti in provincia e puntuale, oggi è arrivata la mazzata: le persone positivie al Civid residenti a Tortona in sole 24 ore sono passate da 130 a ben 162.

Trentadue nuovi infetti che equivale ad un incremento percentuale del 24,6% in più in sole 24 ore.

Il rischio di arrivare ai livelli delle altre città nella tabella sotto è davvero grosso.

A divulgare i dati del contagio aggiornati al tardo pomeriggio di oggi, venerdì 13 novembre è il Comune di Tortona, sempre puntuale con gli aggiornamenti quotidiani.

I dati del contagio oggi, a Tortona, infatti, sono i seguenti: 162 persone residenti in città risultano positive, 90 sono in quarantena e 162 in isolamento fiduciario.

Sono invece 94 i pazienti ricoverati nell’ospedale di Tortona, di cui 4 in terapia intensiva e 4 in semintensiva.

Mercoledì invece erano erano 130 le persone residenti in città risultava no positive, 80 sono in quarantena e 158 in isolamento fiduciario.

Non abbiamo calcolato la piccola diminuzione (-4) di ieri perché come dice il proverbio “una rondine non fa primavera”.