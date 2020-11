Continuano incredibilmente a Tortona e dintorni le denunce per maltrattamenti in famiglia, stalking reati ai danni delle donne.

L’ultimo in ordine di tempo arriva oggi, e vede nuovamente impegnati i Carabinieri della compagnia di Tortona che, al termine delle indagini scaturite dalla querela presentata dalla vittima, hanno deferito in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori l’ex coniuge di 53 anni.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, l’uomo da circa 5 anni, l’uomo metteva in atto atti persecutori nei confronti dell’ex moglie e nonostante l’intervenuta sentenza di separazione, che evidentemente l’uomo non ha mai né accettato né quanto meno metabolizzato, in questo cinque anni, secondo l’accusa, ne ha combinate un po’ di tutti i colori ai danni della donna, non solo con reiterate minacce verbali, violenze fisiche e vessazioni, ma anche attraverso pedinamenti e soste prolungate con il proprio veicolo all’esterno dell’abitazione della donna, procurandole stati d’ansia e timore per la propria incolumità.

La donna, giunta al limite della sopportazione ha finito per rivolgersi ai carabinieri e l’umo è finito nei guai.

