Evento in diretta sui social e sul sito dell’Azienda Ospedaliera dalle ore 16.30

Si parlerà di mal di testa e delle principali patologie neurologiche nel prossimo appuntamento virtuale di Ospedale Incontra che si terrà in diretta sui social e sul sito dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria il 2 dicembre a partire dalle ore 16.30.

Il Dr. Luigi Ruiz, Direttore di Neurologia, si concentrerà principalmente su due malattie molto diffuse, ovvero le cefalee e l’ictus: si pensi infatti che l’ictus ischemico ha un’incidenza di 200 casi su 100mila abitanti, costituendo la terza causa di morte e la prima di disabilità, tematica alla cui sensibilizzazione è dedicata proprio la giornata successiva del 03 dicembre.

Dopo una prima parte più generica in cui verranno spiegate le cause, i fattori di rischio e le diverse tipologie di trattamento disponibili sia per l’ictus sia per le varietà di cefalee, il Neurologo Ruiz sarà poi a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 17.10 circa.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali:

il sito internet alla pagina www.ospedale.al.it/eventi-in-diretta/ la pagina Facebook @aoalessandria il canale YouTube Ospedale Alessandria

Vi aspettiamo numerosi online il 2 dicembre.