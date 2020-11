Con l’attivazione del sistema di prenotazione del CUP regionale e con la recente introduzione del portale salutepiemonte.it, ASL AL ha notevolmente ampliato il numero delle modalità di pagamento disponibili per il saldo del Ticket.

Per effettuare i pagamenti per Ticket sanitari, vaccinazioni, prestazioni intra moenia è ora a disposizione un sistema sicuro e tracciato ed è possibile scegliere tra diversi metodi e luoghi di pagamento. Il nuovo sistema aderisce alla piattaforma PagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti della pubblica amministrazione, che consente ai cittadini di pagare in modo più naturale, veloce e moderno.

Grazie a queste innovazioni è già possibile, per chi possiede una carta di credito, pagare online da casa propria, connettendosi direttamente al portale salutepiemonte.it con il vantaggio che, autenticandosi con SPID, sarà il sistema stesso a proporre al cittadino i pagamenti da effettuare, senza dover inserire ulteriori codici o informazioni.

Anche gli sportelli bancari, e quelli automatici ATM (i bancomat), qualora abilitati dall’istituto bancario di riferimento, grazie a PagoPa sono diventati punti di pagamento Ticket, così come i servizi di banca digitale (homebanking) delle principali banche operanti in Italia.

Le possibilità di pagamento sono aumentante anche per chi desidera comunque effettuare il pagamento di persona e in contanti dal momento che è ora possibile pagare anche presso gli uffici postali e presso tutti i tabaccai affiliati a SISAL, Lottomatica e ITB (il network di pagamenti bancari dedicato alle tabaccherie).

PagoPA estende il servizio di pagamento Ticket a tutti i prestatori di servizi di pagamento e quindi anche ai supermercati della Grande Distribuzione Organizzata, i quali, in base alla catena, hanno già aderito o aderiranno al servizio, consentendo di pagare il Ticket facendo la spesa.

Infine non manca un’opzione di pagamento più tecnologica con servizi di pagamento via app, come per esempio Satispay, è possibile pagare direttamente via smartphone.

A seguito dell’attivazione di queste nuove modalità la funzionalità di pagamento in contante presso i punti gialli di ASL AL verrà progressivamente disattivata.

Questo consentirà una maggiore sicurezza agli utenti (le casse dei punti gialli erano frequente oggetto di attenzione da parte di malintenzionati) e un sistema di pagamento più rapido ed efficace (i sistemi automatici dei punti gialli, a causa dell’usura delle banconote cartacee, hanno sovente problemi di inceppamento e devono costantemente essere riforniti dei resti, attività che causa la loro temporanea ma frequente disattivazione).

La disattivazione del servizio di pagamento dei Punti Gialli ASL AL seguirà il seguente calendario. Apposite comunicazione saranno affisse presso ciascun Punto Giallo e il personale degli URP di ASL AL sarà a disposizione per fornire informazioni agli utenti.

dal 12/11 – Acqui terme, Tortona, Ovada

dal 19/11 – Alessandria – Valenza

dal 26/11 – Casale

dal 3/12 – Novi Ligure



Inoltre, segnaliamo che, nel corso dei prossimi mesi verranno installati nuovi e più moderni Totem al servizio del cittadino i quali andranno gradualmente a sostituire gli attuali sistemi dei Punti Gialli. Sarà successivamente fornita opportuna informazione.