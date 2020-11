Ricerca per:

Il coltello è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi.

Accompagnato presso gli uffici di polizia l’uomo, un sessantottenne italiano residente nella provincia di Torino, già gravato da precedenti, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 19,5 centimetri.

Gli Agenti del Posto Polfer di Novi Ligure hanno controllato, a seguito della richiesta del Capotreno di un treno regionale Genova – Torino, un uomo privo di biglietto che non voleva regolarizzare la sua posizione.