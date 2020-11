Controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Tortona, non solo in città ma anche nei Comuni cella della zona e proprio in questi ultimi i Carabinieri di Viguzzolo e Castelnuovo Scrivia, nel corso di un servizio coordinato finalizzato al controllo dell’applicazione normativa anti-Covid, hanno contestato i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, divieto di spostamento in entrata e uscita dai territori, mancanza D.P.I. e inosservanza degli orari disposti dalle misure urgenti connesse allo stato emergenza Covid-19.

A finire nei guai due uomini e una donna. Il più grave nei confronti di un 51enne, che attestava falsamente con l’apposita autocertificazione di essersi recato dal dentista per una visita; il successivo controllo dei Carabinieri smascherava l’uomo che è stato denunciato per falsità in atto pubblico alla procura della repubblica di Alessandria.

Una multa di circa 300 euro ciascuno, invece, è stata elevata nei confronti di un 61enne, sorpreso in una pubblica piazza in assenza delle distanze di sicurezza e sprovvisto dei dispositivi di sicurezza individuale; e di una 34enne, sorpresa dopo le ore 23.00, senza giustificato motivo, lungo la strada provinciale 206 in direzione di Castelnuovo Scrivia.