Ci sono quelle NON COINCIDENZE che fanno nascere un qualcosa che ha del magico.

Mettete 3 Donne, nell’ anno 2020, a Tortona, Facebook, voglia di fare, un’idea semplice ma con potenziale, un territorio favoloso, delle persone fantastiche e… mischiate il tutto!!

Nasce così ” IL ❤ GRANDE DI TORTONA ” un nuovo Gruppo Facebook, gestito da Carla Migliora, Marzia Damiani e Giulia Rossini, a disposizione del Commercio e dei Tortonesi.

La trovate al link https://www.facebook.com/groups/375296667056867

“Questo gruppo – dicono le ideatrici – è pensato per promuovere le attività commerciali tortonesi (solo Tortona e frazioni). È una vetrina aperta per stare più vicino e sostenerci in questo nuovo momento di stop forzato. Vogliamo dare visibilità a tutti quelli che vorranno approfittare di questo spazio e ricordare che acquistare locale è importante per tutta la città. Il gruppo è pubblico e aperto a tutti, ma i post sono riservati agli esercenti.”

Ogni attività di Tortona e zone limitrofe può pubblicare un post per far conoscere la sua attività e ci sono soltanto due regole: niente prezzi e 1 post al giorno. Il Gruppo è nato pochi giorni fa e conta già oltre tremila iscritti

“Lo scopo – aggiungono le tre promotrici – è quello di far conoscere il cuore di ogni attività: non è una vetrina asettica (per quello ci sono le insegne e i biglietti da visita) o un modo per accattivarsi i clienti con trovate pubblicitarie… è il dar voce all’anima di una attività. Il cuore è il motore del corpo, perché così è il commercio per Tortona. Le persone che si sono iscritte vedono Tortona e il territorio tortonese aiutandolo a rinascere. Comprando nella città del leone o nelle realtà che ci circondano si può diventare una forza in un momento buio. E allora noi invitiamo tutti ad iscriversi a commentare, postare e soprattutto comperare per aiutare l’economia locale. perché la nostra città è un leone che ruggisce più forte che mai!”

Lo spirito e l’entusiasmo con cui queste tre tortonesi hanno dati vita al progetto traspare chiaramente dalle loro parole e rappresenta sicuramente un’idea valida in questo periodo tanti negozi sono chiusi e i consumi ridotti.

Ora più che mai, forse, è necessario valorizzare le realtà locali affinché ogni città e ogni zona possa continuare a prosperare o quanto meno a “tenere botta” in attesa di una nuova, possibile normalità.