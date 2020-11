Ricerca per:

Il nuovo Consiglio Direttivo ed io personalmente, fiduciosi di poter ancora contare sulla vostra indispensabile e validissima collaborazione, speriamo di poter riprendere le nostre attività entro la prossima primavera, sulla base di in programma al quale il Professor Gianni Castagnello, confermato Direttore dei Corsi, sta già elaborando.

Questo risultato è stato conseguito grazie all’impegno e alla dedizione di molte persone, ma certamente non sarebbe stato possibile senza il contributo costante, appassionato e – lasciatemelo sottolineare – completamente gratuito dei docenti e degli esperti che hanno condotto ed animato tutte le attività, corsi, laboratori e conferenze.

Gli spazi sono minori ma potremo organizzarvi alcuni corsi. Altri spazi si potranno trovare. Sono infatti convinta che si debba guardare oltre l’emergenza senza lasciarci sopraffare dai problemi, forti del fatto che l’ Unitre è sempre stata, nella nostra città, una realtà particolarmente vitale, capace di diffondere l’amore per la cultura e di stimolare molteplici interessi favorendo la socializzazione attraverso momenti di proficua aggregazione.

Ho accettato l’incarico con entusiasmo, malgrado le difficoltà del momento, che impediscono, per ora, la ripresa dei corsi. L’emergenza pandemica ci ha anche imposto di rinunciare alla nostra sede, trasferita alle scuole. Il Comune di Tortona ci ha assegnato una dignitosa collocazione nella biblioteca civica.

Egr.ie Signore e Egr.i Signori, a seguito delle dimissioni, dovute a motivi personali, della Dottoressa Marica Sturini, cui va il nostro sincero ringraziamento per l’opera svolta alla guida della nostra Associazione, l’Assemblea del 20 ottobre scorso mi ha chiamato a sostituirla nella carica di Presidente.

La nuova presidente dell’Unitre di Tortona Monica Graziano (nella foto) ha deciso di scrivere a tutte le persone che hanno sempre dato il loro apporto gratuito come docenti di corsi e incontri, spronandoli a non mollare malgrado il Covid ed anzi a continuare a dare il loro apporto perché l’Unitre sta già preparando la nuova attività.