Bellissima vetrina e grande promozione per la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e per il Museo del Divisionismo che ieri, domenica 2 novembre, è stato protagonista della conclusione della puntata di “Mela Verde” la nota trasmissione di Canale 5, la rete ammiraglia di Mediaset.

Ellen Hidding conduttrice della trasmissione ha voluto concludere la puntata di “Mela Verde” dedicata ai prodotti delle valli tortonesi e della val Borbera (formaggio Montebore, pesche, ciliegie, fragole, pane, salame e tanta natura) facendo tappa proprio all’interno del Museo della Divisioni intervistando l’esperta d’arte Manuela Bonadeo che ha spiegato come questo Museo non solo sia molto importante perché raccoglie le opere di un particolare periodo artistico, ma anche perché è unico in Italia nel suo genere.

Ellen saluta gli ascoltatori invitandoli a venire a Tortona per visitare questo bellissimo museo “Perché – dice – ne vale veramente la pena”.

E’ l’ultima immagine della conduttrice (la puntata si conclude poi con il conduttore che intervista uno degli sponsor del Trentino) che chiude 48 minuti di trasmissione realizzata anche grazie all’interessamento di Monica Cusmano di Slow Food intervistata più volte nel corso della puntata.

Per Tortona e per il Museo del Divisionismo, soprattutto, un buon viatico e una bella “pubblicità” che valorizza la splendida struttura tortonese.

Per chi l’avesse persa è possibile vedere la trasmissione al link https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/melaverde/puntata-dell1-novembre_F310213001002001

La parte che riguarda il Museo del Divisionismo inizia al minuto 43 e 55 secondi.

Di seguito altre immagini tratte dal video della trasmissione.