Pubblicati a ottobre sulla prestigiosa rivista americana JAMA i risultati di uno studio che vede tra gli autori dell’articolo il Dr. Mario Salio, Direttore della Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Si tratta di uno studio clinico particolarmente rilevante sulla sperimentazione di un farmaco immunosoppressore solitamente utilizzato per il trattamento dell’artrite reumatoide, impiegato nel contrastare il peggioramento del Covid-19. Lo studio ha visto il coinvolgimento di numerose strutture ospedaliere italiane per la valutazione del farmaco nel periodo tra il 31 marzo e l’11 giugno 2020. Lo studio è stato condotto su in 24 ospedali e 126 pazienti affetti da coronavirus, in base allo schema che in termini tecnici viene definito uno “studio multicentrico randomizzato”, ossia metà dei pazienti hanno ricevuto la terapia standard e metà la terapia a base del farmaco. I risultati appena pubblicati non hanno evidenziato benefici nei pazienti curati con l’immunosoppressore rispetto a quelli che hanno ricevuto la terapia standard.

La presenza della sperimentazione sul Journal of the American Medical Association (JAMA), ovvero l’organo di comunicazione dell’American Medical Association che dal 1883 pubblica ricerche originali, recensioni ed editoriali che coprono tutti gli aspetti della medicina, è legata sia all’importanza dei risultati scaturiti sia ai i dati correlati allo studio.

Per l’Azienda Ospedaliera una conferma dello slogan che “chi ricerca cura”.