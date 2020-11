L’ottocentesco teatro Civico di Tortona rappresenta “un fiore all’occhiello” per gli Istituti Civici Culturali.

Lo ha detto recentemente il vice sindaco di Tortona nonché assessore alla cultura Fabio Morreale che ha spiegato cosa intende fare il Comune di Tortona per il teatro nei prossimi mesi, visto che la stagione di prosa, a causa del lockdown non potrà svolgersi.

“E’ rimasto l’unico contenitore di spettacoli dal vivo in Città – ha proseguito Morreale – e uno dei pochi teatri storici attivi della zona (il Marenco di Novi è ancora in ristrutturazione, così come il Sociale di Voghera ed è ancora chiuso il Comunale di Alessandria, anche se supplisce alla stagione di prosa il teatro Alessandrino).”

Sul palcoscenico del teatro civico si sono esibite, per scopi benefici, compagnie amatoriali; nell’ambito dei percorsi educativi hanno prodotto spettacoli le scuole cittadine e la Civica Accademia Musicale Lorenzo Perosi; vi si sono svolti convegni storici e scientifici, corsi di formazione, recital, premiazioni, incontri istituzionali e saggi delle palestre locali.

“Con questo ricco portafoglio di attività – ha aggiunto il vice Sindaco – si è arrivati ad impegnare fino a 220 giornate in un anno e se, da un lato, ha contribuito a creare, condividere, diffondere cultura, dall’altro, ha impattato sulla struttura che a 30 anni dalla riapertura richiede interventi di manutenzione straordinaria, per garantirne il mantenimento in efficienza e la conservazione delle peculiarità storico-artistiche. L’Amministrazione ha ponderato attentamente, con i propri uffici Cultura e Lavori Pubblici e, contestualmente, con il Circuito teatrale Piemonte dal Vivo, la scelta di utilizzare la forzata chiusura e le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria per intraprendere questi ormai indispensabili ed indilazionabili lavori.”

I lavori previsti sono ormai indilazionabili, perché riguardano la conservazione, la funzionalità, la sicurezza della struttura. Si tratta di: sistemazione del tetto, rifacimento della platea, adeguamento degli impianti tecnologici e antincendio, ignifugazione del palcoscenico, sistemazione dei servizi igienici, ripristino della funzionalità della Sala Giovani e dei servizi annessi (bar, guardaroba), consolidamento ed eventuale restauro delle parti pittoriche.

“Complessivamente ha proseguito Morreale – si prevede di dover impegnare un importo ingente, per cui si farà ricorso soprattutto a contributi esterni, provenienti dalla partecipazione a bandi delle fondazioni bancarie. Crediamo che, salvo ulteriori imprevisti, i lavori dovrebbero essere completati entro la primavera.”

Il vice Sindaco, infine, ha sottolineato che con la Fondazione Piemonte dal Vivo permane il proficuo rapporto a suo tempo instaurato e che sarà formalmente rinnovato non appena sarà possibile passare dalle programmazione di massima alla calendarizzazione degli spettacoli.

“Attualmente, sia con il Circuito Regionale che autonomamente con risorse interne – conclude Morreale – si stanno valutando idee e progettando format da condividere e diffondere on line e sui social, per mantenere comunque un rapporto con il pubblico “storico” del teatro, ma anche per crearne di potenziale, allargando l’orizzonte a fasce non raggiunte. “

Ad oggi, sono già in progetto:

– Un Teatro per la Città: 180 anni di storia e arte nel cuore della Città, che punta a raccogliere e pubblicare on line una puntuale ricerca sulla storia del “civico” dalle origini fino ai nostri giorni, utilizzando i materiali d’archivio, i progetti di costruzione, il restauro, le foto storiche,ecc. e ponendo la sua storia in relazione al contesto cittadino;

– il Teatro racconta … produzione di un video documentario sulla vita artistica del teatro civico di Tortona, per recuperare in qualche modo, insieme al patrimonio materiale, artistico ed architettonico, anche quello immateriale, utilizzando foto di scena, libretti, dichiarazioni e interviste agli attori, recensioni critiche, ecc.

– Oltre il Sipario produzione di un video che porta il non addetto ai lavori alla scoperta dell’altra faccia della scena.

– A teatro con … Gianni Rodari. Sfruttando la ricorrenza del centenario della nascita del grande scrittore, interagire, attraverso i canali social della Biblioteca con bambini e ragazzi, partendo dalla loro esperienza, dalle loro invenzioni, dalle loro parole per creare uno “spettacolo” da mettere in scena alla prima occasione possibile.

– QuizzaTeatro, gioco per tutte le età, per tenere compagnia a grandi e piccini durante la chiusura e preparare il pubblico alle sorprese della riapertura…