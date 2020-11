Ricerca per:

Proseguono regolarmente le campagne vaccinali pediatriche e quelle per TBC, Pneumococco, Epatite A e B, e Febbre Gialla.

Secondo i dati diffusi dall’Assessore Icardi risulta che a livello regionale siano state consegnate 900.000 dosi di vaccino e, al 20 novembre, siano state vaccinate in Piemonte oltre 613.000 persone, un numero vicino a quello dei soggetti vaccinati in tutto il 2019, che sono stati 700.000.

La campagna di vaccinazione presso i Distretti è una misura straordinaria che ASL AL ha attivato nel mese di ottobre al fine di sostenere i medici di famiglia nella risposta alla crescente domanda di vaccinazione antinfluenzale che si è generata nella popolazione in conseguenza della pandemia COVID-19. La campagna stava dando buoni frutti poiché, alla data del 25 novembre, nella provincia di Alessandria risultano vaccinate 65.599 persone, circa il 30% in più rispetto alla stessa data dell’anno scorso.

I numeri telefonici messi a disposizione degli utenti per prenotare la vaccinazione vengono quindi sospesi.