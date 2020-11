Un prestigioso riconoscimento, improvviso e soprattutto importante, ha portato alla ribalta la tortonese Viviana Ferentilli, oggi residente in Liguria, la cui storia, è stata l’unica, tra nove storie nell’ambito della rassegna “9Muse” di Milano ad essere prescelta.

Per chi non lo conoscesse ci riferiamo non solo un programma in streaming, ma molto di più (https://www.9musemilano.it/), un evento che si è svolto ieri ma che era in preparazione da tempo.

Il 21 novembre, infatti, è stata la giornata del “9Muse” che si tiene a Milano da diversi anni. Questa è stata la prima edizione totalmente on line in streaming interattivo. Il titolo di questa edizione era “DISTURBATE con tutto il suo doppio senso: disturbate nel senso di fatelo e DISTURBATE perché un po’ bisogna esserlo se si vuole muovere le cose. “

Questo evento ideato da Veronica Benini porta sul palco la storia di 9 donne che hanno ricominciato nella vita o nel lavoro, pronte, come lei stessa ama dire, ad essere travolte dall’onda viola, icona di tutto l’evento. Parliamo di qualcosa che necessita mesi di preparazione, ma come ha fatto, allora, la tortonese Veronica Ferentilli a risultare l’unica prescelta?

Ce lo spiega proprio lei, Viviana Ferentilli: “Durante la preparazione dell’evento – dice Viviana – è possibile tramite la pagina del sito pubblicare la propria storia d’ispirazione, che permette di partecipare alla candidatura per essere scelta come nona musa. Se la candidatura viene approvata viene pubblicata sulla pagina del sito il profilo con il proprio racconto. In questo ultimo anno ho seguito e condiviso molti dei messaggi di Veronica Benini e posso dire che è stata una musa ispiratrice. Dalle sue storie, dal suo libro e dai racconti delle muse ho imparato che niente è scontato, che per raggiungere un obiettivo bisogna sudare ma che la parola successo viene nel vocabolario prima di sudore (cit. di Valeria Cagnani musa 2020).”

Travolta dall’onda viola Viviana ha inviato la sua storia. “Racconto di come ‘mi sono ricominciata’ – conclude Viviana – e ho avuto il piacere di vederla pubblicata.”

La nona musa prescelta che ha decretato il successo di Viviana è una ragazza eccezionale Nausicaa Dell’Orto, 25 anni capitana della Nazionale Italiana di football americano.

Chi vuole leggere la storia di Viviana che è stata prescelta nella trasmissione la può leggere al link https://www.9musemilano.it/profilo/viviana-ferentilli/