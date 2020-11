Visto che le strutture sanitarie non provvedono a farlo anche perché evidentemente hanno altri grattacapi, ci proviamo noi. Ci riferiamo alla realizzazione di una possibile “mappa” dei vari focolai di Covid a Tortona e dintorni, basandoci su quelle che sono le segnalazioni ufficiali, giunte in Comune.

Tre sono i focolai verificatisi a Tortona: il primo, di cui abbiamo già scritto, è stata a Villa Pedevilla, in via Emilia Nord presso la Comunità che ospita una trentina di stranieri: a quanto pare, la situazione si è risolta e la struttura non è più sotto sorveglianza.

Il secondo focolaio è quello che in atto a Villa Charitas, sul Parco del Castello dove una suora di 84 anni è deceduta per arresto cardiaco (poi trovata positiva al Covid) e altre 7 sorelle sono in isolamento presso la struttura ma sono asintomatiche o con pochi sintomi.

Il terzo caso, riguarda al Convento dei Frati Cappuccini, che ospita 5 frati e 10 novizi, e fra questi ben 7 sono stati trovati positivi al Coronavirus, sempre asintomatici o pochi sintomi e sono attualmente in isolamento presso il convento così come gli altri che rimangono in quarantena e costantemente sotto controllo.

La mensa dei poveri è stata chiusa, così come la chiesa, ma il servizio di distribuzione, che già dall’inizio del Covid aveva sostituito il pranzo conviviale nei locali del convento è stato sostituito grazie alla Charitas Diocesana che privvede alla distribuzione.

Per quanto riguarda Tortona Non abbiamo altre segnalazioni di possibili focolai: certo casi sporadici un po’ in diverse zone ma nessun possibile focolaio con tante persone in isolamento o quarantena.

Ovviamente il maggior numero di positivi al Covid si trovano al Covid-hospital di Tortona che abbiamo inserito nella mappa in alto

Nei dintorni di Tortona, a quanto è dato di sapere l’unico focolaio a preoccupare è quello che si è verificato al Centro “Paolo VI” di Casalnoceto con dieci dipendenti positivi e la situazione in continua evoluzione.

FOTO MAPPA TRATTA DA GOOGLE MAPS OPPORTUNAMENTE MODIFICATA