Arriva anche a Valenza il delivery locale, grazie all’Amministrazione Comunale, che metterà gratuitamente a disposizione degli esercizi commerciali della città (ma già si pensa ai comuni vicini) una piattaforma e-commerce, chiamata Valenza Delivery e implementata da PARENTESIKUADRA.

Ogni attività avrà il proprio spazio e la propria area riservata, dove caricare i propri prodotti con relativi prezzi e decidere minimo ordine, spese e zone di consegna.

Il servizio comprende tutta l’assistenza agli esercenti e anche le commissioni bancarie per i pagamenti elettronici.

I clienti potranno usufruire di un comodo servizio, che raggruppa, in un’unica piattaforma, tutti i negozi della città: qui potranno effettuare l’ordine e pagare on line o alla consegna (secondo la scelta dell’esercente).

In questo modo i clienti potranno continuare a servirsi dei negozi di fiducia per gli acquisti in vista del Natale, anche nel caso le limitazioni vigenti dovessero proseguire nel mese di dicembre. La buona riuscita dell’iniziativa è legata all’adesione massiccia al progetto da parte dei negozi valenzani (ricordiamo ancora che esercenti e clienti non dovranno sostenere alcun costo) e alla sensibilità dei clienti, che avranno a disposizione un’alternativa ai colossi della distribuzione, sostenendo le attività locali che, ricordiamolo, danno lavoro e pagano le tasse qui da noi.