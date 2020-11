Giovedì prossimo 5 novembre in occasione della ricorrenza della strage di Quargnento del 05/11/2019, ove persero la vita i Vigili del Fuoco Marco Triches, Antonino Candido e Matteo Gastaldo, si svolgerà una cerimonia di commemorazione con la seguente articolazione di massima.

ore 16:30 Deposizione corona di alloro presso il monumento ai caduti dei Vigili del Fuoco presso il Comando di Alessandria (Cerimonia riservata al personale VVF)

ore 16:45 Scoprimento della nuova lapide in memoria di Antonino, Marco e Matteo con deposizione di omaggio floreale (Cerimonia riservata al personale VVF) .

ore 17:15 Trasferimento presso la Cattedrale (DUOMO) di Alessandria

ore 18:00 Santa Messa concelebrata da Don Augusto Piccoli cappellano dei Vigili del Fuoco (Cerimonia aperta anche alla popolazionenel limite massimo di 200 persone complessive come da vigenti DPCM e fatte salve ulteriori nuove disposizioni)

Alle cerimonie presenzieranno, salvo impedimenti per cause di forza maggiore, anche il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Fabio Dattilo, ed il Prefetto di Alessandria.



Comando Vigili del Fuoco di Alessandria