Fa la volontaria al Doposcuola di Volpedo coi bambini della zona, ma per ritorsione, ruba la cancelleria e quando le sparizioni iniziano ad essere consistenti la direzione dell’istituto scolastico sporge denuncia ai carabinieri del paese che avviano le indagini e alla fine riescono ad individuare la ladra.

Si tratta di una giovane ragazza di 22 anni che, come accertato dai militari, in qualità di volontaria presso un’associazione come addetta al doposcuola degli studenti, per futili motivi connessi a diatribe interne sulla gestione del servizio, si impossessava indebitamente di materiale di cancelleria, documentazione, un timbro e un blocchetto di ricevute, in parte rinvenuti dai Carabinieri al momento del controllo e restituiti alla Direzione della scuola.

La ragazza è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria dai Carabinieri di Volpedo per appropriazione indebita.

