«Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, da sempre un’occasione per riflettere su questo delicato e importante tema e per sensibilizzare la popolazione. Quest’anno non potremo realizzare il ricco programma di appuntamenti che avevamo già stilato, ma abbiamo accolto con particolare gioia la richiesta del Soroptimist Club di illuminare la Torre Civica di arancione e di installare lo striscione dell’iniziativa in centro».

L’assessore alle Pari Opportunità Daniela Sapio ha spiegato con queste parole l’unico evento che sarà possibile proporre quest’anno per la Giornata contro la violenza sulle donne: l’illuminazione di arancione, grazie alla collaborazione e disponibilità di Amc, del simbolo della città dal 23 novembre al 10 dicembre, oltre all’affissione in via Saffi del banner del club che ricorda questo importante appuntamento.

Rinviate, invece, tutte le restanti iniziative: era infatti in programma una tre giorni di eventi dal titolo Musica e parole oltre il silenzio, con concerti, spettacoli teatrali, presentazioni librarie e incontri.

«La violenza contro le donne – ha concluso l’assessore Sapio – è un problema universale che non conosce confini culturali e nega alle vittime pari opportunità e pari diritti. La condanna alla violenza contro le donne deve quindi essere unanime, così come l’azione e la mobilitazione affinché il fenomeno, in continua crescita, venga efficacemente contrastato».