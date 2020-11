Ricerca per:

• Via Monte di Pietà

• Piazza XX Settembre (marciapiede rialzato di Via Raggio)

• Spazio Verde (lato di Via Nino Bixio)

• Via Terracini (verso Via Benedetto Croce)

• Via Lodolino (Piazza 11 Settembre)

• Via Lodolino (retro Scuola Media Boccardo)

• Giardini della Pace (quartiere Lodolino- Via Caduti di Nassiriya)

• Parco Giochi Nicholas Green (quartiere Lodolino- Via della

• Via Bruno Andrea Molinari (angolo Via Gorizia/via Concordia)

• Via Gazzuolo (Parco Papa Giovanni Paolo II)

• Via Testa (angolo Via Sturzo)

• Via Crosa della Maccarina (fronte Via Napoli)

• Via Don Pino Maggi (traversa di via IV Novembre)

• Piazza Alpini (All Season)

• Via Dante

• Viale Saffi (tratto che va dall’incrocio con Via dei Mille a quello

• Via Papa Giovanni XXIII (Asl)

• Via Trieste

• Via dei Mille (angolo Via Monte Pasubio)

In accordo con l’Amministrazione Comunale, in varie zone di Novi Ligure Gestione Ambiente ha nstallato i nuovi cestini dedicati alle deiezioni canine. Usateli… una città pulita fa piacere a tutti!

Gestione Ambiente installa cestini per le deiezioni canine a Novi Ligure. Ecco dove