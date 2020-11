Di seguito il testo della lettera che

Oggetto: Situazione emergenza pandemica da C Situazione emergenza pandemica da C ovid- 19 relativamente alla Città di Alessandria e 19 relativamente alla Città di Alessandria e all’Ospedale di Alessandria Alessandria C_A182 – C_A182 – 1 – 2020-11-18 – 0088492

Stimatissimi, mi permetto di inviarVi la presente Nota la presente Nota alla luce dell’evolversi dell’andamento della situazione di e mergenza dell’evolversi dell’andamento della situazione di e mergenza pandemica da Covid- 19 nell’ambito territoriale che strettamente riguar da 19 nell’ambito territoriale che strettamente riguar da i miei ambiti di servizi i miei ambiti di servizi o e le mie prerogative quale Sindaco di Alessandria. quale Sindaco di Alessandria. Il motivo che mi induce a scriverVi è infatti Il motivo che mi induce a scriverVi è infatti fondato su tre fattori. Il primo riguarda l’aumento costante del numero di Il primo riguarda l’aumento costante del numero di Cittadini di Alessandria attualmente positivi Cittadini di Alessandria attualmente positivi , attestato ad oggi a 1.431 persone con una perc entuale dell’1.53% di positivi/abitanti (pari a 15. 28 positivi su 100 abitanti) entuale dell’1.53% di positivi/abitanti (pari a 15. 28 positivi su 100 abitanti) entuale dell’1.53% di positivi/abitanti (pari a 15. 28 positivi su 100 abitanti) e con un incremento di 78 unità di positivi ne con un incremento di 78 unità di positivi ne ll’ultimo giorno. Il secondo fattore fa riferimento al preoccupante d ato della Il secondo fattore fa riferimento al preoccupante d ato della pressione esercitata negli scorsi giorni negli scorsi giorni a carico dei presidi ospedalieri cit tadini (di competenza dell’A tadini (di competenza dell’A SO AL), a fronte di dati complessivi d el territorio della el territorio della Provincia di Alessandria che, al contrario, parrebbero i parrebbero i n linea con la media regionale. In questa seconda ondata, il virus sta In questa seconda ondata, il virus sta infatti colpendo soprattutto nei centri urbani (vedasi colpendo soprattutto nei centri urbani (vedasi pure le rilevanti difficoltà a Torino); questa situazione, però, potrebbe generare criticità nella gestione delle emergenze di Torino); questa situazione, però, potrebbe generare criticità nella gestione delle emergenze di Torino); questa situazione, però, potrebbe generare criticità nella gestione delle emergenze di secondo livello da parte dell’Azienda Ospedaliera d i Alessandria, qualora si doves secondo livello da parte dell’Azienda Ospedaliera d i Alessandria, qualora si doves se necessariamente continuare se necessariamente continuare a convertire reparti ospedalieri al servizio dei pa zienti C a convertire reparti ospedalieri al servizio dei pa zienti C ovid. Il terzo fattore si basa sulla Nota che ieri (17 no vembre) è stata inviata al sottoscritto e al Prefet to Il terzo fattore si basa sulla Nota che ieri (17 no vembre) è stata inviata al sottoscritto e al Prefet to Il terzo fattore si basa sulla Nota che ieri (17 no vembre) è stata inviata al sottoscritto e al Prefet to di Alessandria da parte del Dir ettore Generale dell’Azie ettore Generale dell’Azie nda Ospedaliera di Alessandria e avente ad oggetto lo “stato dell’arte” nda Ospedaliera di Alessandria e avente ad oggetto lo “stato dell’arte” sulla situazione dell’emergenza Covid+ proprio all’ Ospedale di Alessandria. sulla situazione dell’emergenza Covid+ proprio all’ Ospedale di Alessandria.

Dal testo di tale Nota ritengo utile estrapolare al cuni elementi particolarmente significativi: al 17. 11.20 Dal testo di tale Nota ritengo utile estrapolare al cuni elementi particolarmente significativi: al 17. 11.20 Dal testo di tale Nota ritengo utile estrapolare al cuni elementi particolarmente significativi: al 17. 11.20 20 erano presenti presso l’Azienda Ospedaliera 219 pazienti Covid+, di cui 14 in Terapia intensiva (7%) e 92 in semintesiva presenti presso l’Azienda Ospedaliera 219 pazienti Covid+, di cui 14 in Terapia intensiva (7%) e 92 in semintesiva presenti presso l’Azienda Ospedaliera 219 pazienti Covid+, di cui 14 in Terapia intensiva (7%) e 92 in semintesiva (43%) e, complessivamente, circa il 56% dei pazient i acuti ricoverati (43%) e, complessivamente, circa il 56% dei pazient i acuti ricoverati erano (e sono) Covid+. Covid+. Questo dato va confrontato, da un lato, Questo dato va confrontato, da un lato, con quanto prevedevano le Indicazioni Regionali per i centri HUB, ossia con quanto prevedevano le Indicazioni Regionali per i centri HUB, ossia la gestione del 40% dei pazienti Covid e il 60% per i no la gestione del 40% dei pazienti Covid e il 60% per i no -Covid e , dall’altro lato, con il fatto che , dall’altro lato, con il fatto che la situazione generale ad Alessandria debba essere considerata anche in riferimento essere considerata anche in riferimento al Piano Pandemico Covid 2 consegnato Piano Pandemico Covid 2 consegnato e approvato dalla Regione Piemonte . Tale Piano . Tale Piano prevedeva per il Quadrante Sud-Est – oltre ai posti oltre ai posti -letto attivati dall’ASO AL, dall’ASL AL e dalla Salus dall’ASO AL, dall’ASL AL e dalla Salus – 52 posti- letto (di cui 12 in TI e 40 di media intensità) pre ss letto (di cui 12 in TI e 40 di media intensità) pre ss o la Città di Alessandria, esattamente come in fase Covid 1: ebbe ne, questi posti Alessandria, esattamente come in fase Covid 1: ebbe ne, questi posti – letto risultano NON ancora attivati e letto risultano NON ancora attivati e pertanto mancanti nella complessiva disponibilità “ locale” di posti pertanto mancanti nella complessiva disponibilità “ locale” di posti -letto. Si tratta – come potete bene comprendere come potete bene comprendere – di una ridotta potenziali tà di risposta alla popolazione tà di risposta alla popolazione del Quadrante Sud- Est che porta a un sovraccar Est che porta a un sovraccar ico delle strutture ospedaliere impegnate nel impegnate nel fronteggiare l’emergenza Covid, con la conseguente inevitabile r iduzione dell’attività l’emergenza Covid, con la conseguente inevitabile r iduzione dell’attività sia di carattere “improcrastinabile” di carattere “improcrastinabile” sia di tipo oncologico e con il rischio , da parte dell’ASO AL, , da parte dell’ASO AL, di non riuscire a rispondere alle urgenze/emergenze di non riuscire a rispondere alle urgenze/emergenze quotidiane: urgenze/emergenze che, per l’Ospedale d i Alessandria, sono anche quelle di “secondo livell o” quotidiane: urgenze/emergenze che, per l’Ospedale d i Alessandria, sono anche quelle di “secondo livell o” quotidiane: urgenze/emergenze che, per l’Ospedale d i Alessandria, sono anche quelle di “secondo livell o” ess endo l’ASO AL la struttura di riferimento dell’inte ro Quadrante. endo l’ASO AL la struttura di riferimento dell’inte ro Quadrante. A fronte di queste criticità e al fine di evitare A fronte di queste criticità e al fine di evitare – a mio sommesso parere – ulteriori gravi rischi, quale Sindaco di ulteriori gravi rischi, quale Sindaco di questa Città ritengo che sia assolutamente n assolutamente n ecessario che, per un verso, l’Unità di Crisi R l’Unità di Crisi R egionale consenta (con procedure autorizzative più snelle e veloci di ogg procedure autorizzative più snelle e veloci di ogg i) i trasferimenti di pazienti tra ASL AL e ASO AL e, per altro i) i trasferimenti di pazienti tra ASL AL e ASO AL e, per altro verso, venga posta una particolare attenzione ai tempi di dimissioni o spedalieri dei pazienti COVID s una particolare attenzione ai tempi di dimissioni o spedalieri dei pazienti COVID s una particolare attenzione ai tempi di dimissioni o spedalieri dei pazienti COVID s ubacuti (meno gravi o lievi), in regime di continuità assis tenziale in strutture alternative o in famiglia, at traverso un (meno gravi o lievi), in regime di continuità assis tenziale in strutture alternative o in famiglia, at traverso un (meno gravi o lievi), in regime di continuità assis tenziale in strutture alternative o in famiglia, at traverso un C_A182 – C_A182 – 1 – 2020-11-18 – 0088492coordinamento con l’attività delle USCA istituite e operanti. coordinamento con l’attività delle USCA istituite e operanti. Fiducioso che quanto mi sono permesso di segnalarVi con questa Nota poss Fiducioso che quanto mi sono permesso di segnalarVi con questa Nota poss a essere preso nella dovuta a essere preso nella dovuta considerazione, ringraziando anche sentitamente sentitamente – per la costante e attenta attività di coordinamento di coordinamento profusa a livello locale in questo difficilissimo momento in questo difficilissimo momento – il Signor Prefetto di Alessandria, unitamente al Di rettore il Signor Prefetto di Alessandria, unitamente al Di rettore Generale dell’ASO AL e al Commissario dell’ASL AL, rimango Generale dell’ASO AL e al Commissario dell’ASL AL, rimango a Vostra disposizione per ogni ulteriore a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento del caso e confermo l’impegno dell’Amminist e confermo l’impegno dell’Amminist razione Comunale che mi onoro di guida razione Comunale che mi onoro di guida re per continuare a svolgere un ruolo di “facilitazione” “facilitazione” tra i diversi Enti, monitorando altresì i problemi di natura tra i diversi Enti, monitorando altresì i problemi di natura economica che stanno emergendo in alcune RSA presen ti sul territorio. economica che stanno emergendo in alcune RSA presen ti sul territorio. Colgo altresì l’occasione per esprimer l’occasione per esprimer Vi i sensi della mia più alta stima e considerazione. stima e considerazione.

Alessandria, 18 novembre 2020

Il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco