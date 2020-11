I Carabinieri di Novi Ligure hanno denunciato per maltrattamenti verso familiari conviventi una 48enne che, a seguito delle indagini scaturite dalla denuncia-querela presentata dalla figlia convivente, risultava avere posto in essere nei suoi confronti molteplici aggressioni fisiche e vessazioni psicologiche dall’anno 2017 al mese di novembre 2020.



Sempre I Carabinieri di Novi Ligure hanno denunciato, sempre per maltrattamenti in famiglia un 40enne, resosi responsabile di maltrattamenti reiterati nel tempo nei confronti della moglie convivente. La donna, nell’ultima circostanza, ricorreva alle cure del locale pronto soccorso, facendo scattare le tutele previste dal “Codice Rosso”.