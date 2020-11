Il problema forse sottovalutato dall’opinione pubblica, sembra più serio del previsto ma quando le segnalazioni arrivano per tempo, i Carabinieri agiscono e riescono ad individuare gli spacciatori. E’ accaduto a Tortona quando i i militari sono intervenuti nella zona di Corso Alessandria ed hanno arrestato uno spacciatore colto sul fatto.

L’intervento delle Forze dell’ordine rientra nell’ambito dell’attività svolta anche in merito all’articolo che abbiamo pubblicato oggi e che trovate a questo link https://www.oggicronaca.it/2020/11/a-tortona-si-spaccia-in-questo-parco-giochi-il-racconto-di-un-lettore-avvicinato-in-pieno-giorno/ dove si segnala che nella zona dei giardini di Papa Giovanni c’erano persone sospette.

Prima di segnalare l’episodio alla redazione l’autore ha avuto l’accortezza di segnalarlo ai carabinieri di Tortona che sono intervenuti sul posto e hanno avviato controlli. Non è la prima volta che succede e infatti, proprio in questa zona cioè nei pressi della ex caserma Passalacqua, i Carabinieri hanno tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti un marocchino 44enne con precedenti di polizia.

Nel corso dell’attività investigativa, il marocchino veniva notato nell’atto di cedere tre dosi di cocaina a un avventore proprio nella zona a cui si riferisce il lettore e, a seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, veniva trovato in possesso di ulteriori 20 grammi di hashish, un telefono cellulare e 315 euro in contanti riconducibili all’attività illecita. Il materiale, come potete vedere nella foto in alto è stato sequestrato dai militari

Nel medesimo contesto operativo, venivano accertate e contestate al predetto ulteriori 160 pregresse cessioni di stupefacente ad altri assuntori.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Alessandria in attesa dell’udienza di convalida.