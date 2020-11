Il Decreto Legge “Ristori”, n.137/2020, ha introdotto una ulteriore indennità Covid-19 “omnicomprensiva” di importo pari a 1.000 euro per i lavoratori del turismo, dello spettacolo, lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali privi di Partita IVA.

Per i lavoratori sopra elencati che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro introdotta dal “DL Agosto”, per la nuova indennità di 1.000 euro non dovranno presentare nessuna domanda perché sarà riconosciuta d’ufficio da parte dell’Inps.

Invecei lavoratori che non avevano beneficiato dell’indennità prevista dal “DL Agosto”, per ottenere la nuova indennità del “DL Ristori” dovranno presentare domanda all’Inps entro il 30 novembre 2020.

Le indennità introdotte dal “DL Ristori” non sono cumulabili tra di loro e, come testualmente riportato dalla norma, non sono altresì cumulabili con le due nuove mensilità REm introdotte per i mesi di novembre e dicembre.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

