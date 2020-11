Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

La tabella in alto riassume la situazione, quella in basso è eloquente e indica gli incrementi giornalieri.

Di seguito i dati aggiornati (a ieri) sulla diffusione del Coronavirus in provincia di Alessandria.

Covid in provincia di Alessandria, dati sempre molto preoccupanti