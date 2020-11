Ricerca per:

GENOVA. Sono 1102 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6922 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

