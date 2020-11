Ricerca per:

Le persone in isolamento domiciliare sono 7 0.912 .

I ricoverati non in terapia intensiva sono 4 . 781 ( – 141 rispetto a ieri).

I ricoverati in terapia intensiva sono 3 84 ( – 11 rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi diventa quindi 16 4 . 310 , così suddivisi su base provinciale: 14.070 Alessandria, 7.586 Asti, 5.724 Biella, 22.607 Cuneo, 12.581 Novara, 87.698 Torino, 6.270 Vercelli, 5.360 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 921 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.493 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I casi sono così ripartiti: 576 screening, 959 contatti di caso, 622 con indagine in corso; per ambito: 433 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 106 scolastico, 1.618 popolazione generale.

Oggi l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.157 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari all’ 11,7% dei 18.434 tamponi eseguiti; gli asintomatici sono 879 (41%).

Coronavirus in Piemonte, poco più di duemila nuovi contagi nelle ultime 24 ore