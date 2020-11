I prezzi delle polizze assicurative in Italia, anche se hanno subito una considerevole contrazione a causa del Coronavirus negli ultimi mesi, risultano ancora piuttosto alti rispetto ai paesi europei, in particolare Francia, Germania e Spagna.

L’assicurazione auto è una delle spese che grava maggiormente sul budget di una famiglia italiana, quindi è opportuno valutare le soluzioni economicamente più vantaggiose per ottenere un risparmio cospicuo.

Prima di tutto è però necessario analizzare quali sono le voci che incidono maggiormente sui premi assicurativi.

Il primo fattore è l’età dell’automobilista, che in genere determina anche la classe di merito. Un neopatentato giovane parte dalla quattordicesima classe, cioè l’ultima. Non ha alcuna esperienza al volante, condizione penalizzante che lo individua come soggetto maggiormente predisposto agli incidenti.

In questi casi è possibile ricorrere all’RC auto familiare, che consente di sottoscrivere una polizza con la classe di merito più vantaggiosa all’interno del nucleo familiare.

Un altro fattore che incide sul premio finale è la presenza di precedenti sinistri. Un soggetto che ha una storia assicurativa caratterizzata da molti incidenti, si ritrova chiaramente in una classe di merito piuttosto alta.

La polizza viene inoltre calcolata sulla potenza del motore: maggiore è la cilindrata del mezzo e più è alto il premio. Un altro indicatore da valutare è il carburante. Le vetture alimentate a diesel, rispetto a quelle a benzina, possono percorrere un numero maggiore di chilometri, quindi teoricamente sono più soggette ad incidenti.

Anche il luogo di residenza incide in modo importante. Se ad esempio un utente vive in una zona dove la sinistrosità è alta o si commettono diverse frodi assicurative, deve pagare un premio piuttosto elevato.

Infine la presenza di alcuni optional che aumentano la sicurezza del mezzo, come airbag o ABS, determina costi più calmierati.

Per conseguire risparmi importanti molti automobilisti si rivolgono online alle assicurazioni, generalmente in cerca di prezzi più competitivi e di un servizio efficiente e veloce.

Tra le principali realtà in Italia del settore assicurativo si è imposta Prima Assicurazioni, che vanta diversi plus importanti come prezzi competitivi, ampio numero di garanzie accessorie, un servizio di assistenza clienti dedicato e canali digitalizzati efficienti e facili da usare.

Sul sito di Prima.it basta inserire la targa della propria vettura e le garanzie accessorie più adeguate alle proprie abitudini, per ottenere un preventivo assicurazione auto chiaro e trasparente.

L’intera assicurazione è inoltre gestibile con una semplice app, da scaricare direttamente sul telefonino. I clienti in ogni momento possono quindi accedere nell’app, consultando i documenti più importanti, apportando le opportune modifiche oppure richiedere assistenza o soccorso stradale geolocalizzato in caso di necessità.