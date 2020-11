Direttore buona giornata,

E’ vero che molti utenti delle poste potrebbero usare l’app per prenotare il posto

E’ vero che molti utenti potrebbero eseguire da casa buona parte delle operazioni usando il pc o lo smartphone

E’ pero’ anche vero che per ragioni diverse, persone senza pc o smartphone-anziani-operazioni che solo in posta si possono effettuare, ci si puo’ trovare nella condizione di dover entrare nei locali postali

Ma e’ innegabile che alle 7,45 di oggi vedere una ventina di persone in coda per entrare in posta sia una situazione che dovrebbe far riflettere.

I gazebo ora non servono piu’ quindi?

Dobbiamo forse attendere che qualche persona in fila accusi un malore per il freddo, pensiamo alla prossima riscossione delle pensioni di dicembre, per renderci conto che si tratta di una vergogna? Non di Tortona, non solo, ma di tutta l’Italia?

E’ semplicistico fare leggi e regolamenti senza tenere conto delle implicazioni e complicazioni che comportano ma e’ comunque responsabilita’ di chi legifera considerare anche gli “effetti collaterali”.

Certo pero’ che chi legifera il problema non lo conosce perche’ in coda in qualsivoglia ufficio pubblico ben difficilmente si vede.

Cordiali saluti.

Il Tortonese fedele