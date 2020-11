Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, mercoledì 24 novembre, alla periferia di Tortona.

Sono da poco passate le 19,30 quando, secondo la prima sommaria ricostruzione, una cisterna carica di gasolio che sta percorrendo l’autostrada Torino- Piacenza, per cause ancora in corso di accertamento sbanda vistosamente sull’asfalto e si rovescia.

L’urto è violento e dalla cisterna inizia a fuoriuscire il carburante che invade l’asfalto. L’allarme è immediato e sul posto oltre all’ambulanza del 118 arrivano i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che si dirigono subito verso la cabina del Tir dove sono rimasti intrappolati i due autisti, un uomo e una donna che vengono estratti dalle lamiere accartocciate a affidati ai soccorri che li trasportano in ospedale.

Le loro condizioni non sono in pericolo di vita anche se hanno riportato diverse ferite, tagli e contusioni in varie parti del corpo.

Nel frattempo sul posto arriva la pattuglia della Polizia stradali e i tecnici dell’Autostrada che vista la situazione decidono di chiudere un tratto dell’A/21 per alcune ore e cioè fino a quando il gasolio e il camion non vengono rimossi e la situazione può tornare alla normalità.