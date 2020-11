Importante comunicazione del Sindaco di Tortona Federico Chiodi durante l’ultima seduta del Consiglio comunale che consentirebbe di avere la nuova scuola media “Mario Patri” già spostata da viale Kennedy.

“Stiamo lavorando con la Regione per utilizzare i fondi del Terzo Valico – ha detto -e sulla possibilità di avere una fermata a passeggeri dell’alta velocità a Tortona che comporterebbe anche un rilancio della stazione.

“I fondi del Terzo Valico: sono 4 milioni 677 mila euro quelli destinati al Comune di Tortona dall’accordo firmato da tutti i sindaci che deve essere ratificato dal Commissario del Terzo Valico. Quello che conta una però sono i progetti che vorremmo realizzare e che stiamo portando avanti in via prioritaria e qualora alcune situazioni non dovessero verificarsi punteremo sugli altri.”

“Il progetto prioritario è sicuramente quello della realizzazione di una scuola di logistica per per la superiore Tortona per la scuola di primo grado questo ci consentirebbe di inserire anche le medie di viale Kennedy nell’edificio e quindi avere quantomeno metà del problema di viale Kennedy risolto, il tutto contemporaneamente alla realizzazione di una nuova importante struttura scolastica che potrebbe dare degli sviluppi lavorativi.”

“Il secondo progetto che portiamo avanti – conclude Chiodi – è il completamento della tangenziale ma su questo faremo degli incontri con RFI ea brevissimo e vedremo se e fattibile. Ce lo auguriamo perché crediamo possa essere uno strumento importante per sviluppo economico del nostro territorio perché aiutando la mobilità delle merci, sicuramente risultiamo anche attrattivi per altri punti di vista.”