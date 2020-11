I Carabinieri di Bosco Marengo hanno deferito in stato di libertà per combustione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi in concorso un 22enne e un 73enne che, all’interno del cortile di una cascina, allo scopo di smaltire i rifiuti, incendiavano una catasta di bottiglie in plastica, carta, ramaglie, un materasso e alcuni barattoli di vernice.

I Carabinieri, notata la colonna di fumo, richiedevano l’intervento dei Vigili del Fuoco e sottoponevano a sequestro il cumulo di rifiuti.

FOTO DI REPERTORIO